شقق الإيجار التمليكي 2026.. تفاصيل النظام الجديد وشروط الحجز والفئات المستحقة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق مشروع سكني جديد بنظام الإيجار التمليكي، في خطوة تستهدف توفير حلول سكنية مرنة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث يأتي المشروع الجديد كبديل لأنظمة الإسكان التقليدية التي تتطلب مقدمات حجز مرتفعة، خاصة أن النظام يعتمد على توفير وحدات سكنية بإيجار شهري ثابت دون مقدم، مع منح المستفيدين فرصة تملك الوحدة السكنية مستقبلًا وفق ضوابط وشروط محددة.

ما هو نظام الإيجار التمليكي الجديد؟

بحسب التصريحات الحكومية، تستهدف المرحلة الأولى من المشروع طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية، على أن يرتفع العدد تدريجيًا ليصل إلى 100 ألف وحدة خلال المراحل التالية.

ويعتمد نظام الإيجار التمليكي على إتاحة الشقق للمواطنين مقابل دفع قيمة إيجارية شهرية مناسبة، مع إمكانية تملك الوحدة بعد فترة زمنية معينة، دون الحاجة لتحمل تكاليف مقدمات الحجز أو التمويل العقاري التقليدي.

وتدرس الحكومة أكثر من آلية لتطبيق المشروع، من بينها نظام الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يضمن توفير بدائل متنوعة تتناسب مع قدرات المواطنين المالية.

الفئات المستحقة لشقق الإيجار بدون مقدم

ويستهدف المشروع الجديد عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على سكن مناسب، وتشمل:

ـ الشباب غير القادرين على دفع مقدمات الإسكان التقليدي

ـ محدودي الدخل

ـ متوسطي الدخل

ـ الأسر الجديدة والمقبلين على الزواج

ـ المواطنين غير المالكين لوحدات سكنية

كما تتجه الدولة لمنح أولوية الحجز للشباب والأسر الحديثة، بهدف تخفيف أعباء السكن ودعم الاستقرار الأسري.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

ووضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من الوحدات الجديدة، أبرزها:

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ـ ألا يقل العمر عن 21 عامًا

ـ عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل

ـ عدم الحصول سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي

ـ عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن كراسة الشروط وآليات الحجز خلال الفترة المقبلة، فور الانتهاء من التفاصيل النهائية للمشروع.

مساحات الشقق والتشطيبات

تشير التقديرات الأولية إلى أن مساحات الوحدات السكنية ستتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، لتناسب احتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة.

كما سيتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب داخل مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تضم مرافق أساسية ومناطق خدمية وتجارية، بهدف توفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين.

المدن المرشحة لطرح شقق الإيجار التمليكي

وتدرس وزارة الإسكان تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في عدد من المدن الجديدة والقريبة من القاهرة الكبرى، ومن أبرز المناطق المرشحة:

ـ العاشر من رمضان

ـ مدينة العبور

ـ حلوان

ـ المعصرة

ـ مدينة الأمل

وتهدف الحكومة إلى اختيار مناطق تتوافر بها فرص عمل ومواصلات وخدمات متكاملة، لضمان جذب المواطنين وتحقيق الاستقرار السكاني داخل المدن الجديدة.

خطة الحكومة للتوسع في المشروع

تسعى وزارة الإسكان إلى تنفيذ المشروع على مراحل متتالية، تبدأ بطرح محدود لاختبار آليات التنفيذ ومدى الإقبال، قبل التوسع تدريجيًا للوصول إلى 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي خلال السنوات المقبلة.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في دعم ملف الإسكان الاجتماعي وتوفير حلول سكنية جديدة للفئات غير القادرة على شراء وحدات بنظام التمليك المباشر.