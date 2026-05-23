الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لجنة التفتيش الأمني تتفقد مطار سفنكس لمتابعة كفاءة التشغيل والأمن والسلامة

نورهان خفاجي

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي، برئاسة الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، بجولة تفتيشية بمطار مطار سفنكس الدولي.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمراجعة الإجراءات الأمنية والتشغيلية، ومتابعة مستويات الجاهزية، والاطلاع على أحدث أعمال التطوير والتحديث داخل المطار.

وكان في استقبالهم الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.

حيث تعكس هذه الجولات التفقدية حرص وزارة الطيران المدني على المتابعة المستمرة لمستويات الجاهزية بالمطارات المصرية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والتشغيل، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ويواكب التطور المتنامي في حركة السفر والطيران.

وخلال الجولة، تابعت اللجنة أعمال تطوير منظومة تداول الحقائب (BHS) بمباني الركاب بالمطار، والتي تضمنت دعم منظومة الفحص بأجهزة حديثة . بما يعزز كفاءة الفحص ويرفع مستويات الأمان، إلى جانب تسريع إجراءات التعامل مع الحقائب.

كما شملت الجولة متابعة تطوير منظومة الشاشات داخل المطار، بما يسهم في تحسين عرض المعلومات المقدمة للركاب، إلى جانب مراجعة الإجراءات التشغيلية المطبقة بما  يدعم انسيابية الحركة ويحد من التكدس.

ولتحسين تجربة الركاب، تابعت اللجنة خدمات المطار، ومنها إعادة تنظيم مناطق استلام الأمتعة وتطوير مناطق الانتظار، بما يعزز الراحة وجودة الخدمة.

وفي ختام الجولة الميدانية، تفقدت اللجنة مركز عمليات المطار للوقوف على كفاءة أنظمة التشغيل وإدارة الحركة، وأكدت اللجنة أن ما يشهده مطار سفنكس الدولي من أعمال تطوير وتحديث متواصلة يعكس رؤية وزارة الطيران المدني نحو تحديث منظومة العمل ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويواكب متطلبات الحركة الجوية المتنامية.

