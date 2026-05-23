ميسي أم رونالدو؟.. مقارنة نارية قبل الفصل الأخير في مونديال 2026

قد يكون عام 2026 الفصل الأخير في واحدة من أعظم المنافسات الفردية بتاريخ كرة القدم حين يلتقي اسما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مجددا على أعتاب بطولة كأس العالم التي تبدو الفرصة الأخيرة لكلا الأسطورتين لترك بصمة أخيرة على أكبر مسرح كروي عالمي.

ميسي ورونالدو 2026.. سباق الأرقام في الفصل الأخير

ورغم تقدمهما في العمر، يواصل النجمان تقديم مستويات لافتة تبقي الجدل قائما حول الأفضل في المرحلة الحالية من مسيرتهما وسط اختلاف واضح في أسلوب اللعب والتأثير داخل الملعب.

فبينما يبرز ميسي بتأثيره الشامل عبر صناعة اللعب وصناعة الفرص إلى جانب التسجيل يحافظ رونالدو على حضوره التهديفي القوي وقدرته المستمرة على هز الشباك بمعدل ثابت، ليبقى التنافس مفتوحا حتى الأمتار الأخيرة من رحلتهما الكروية.

ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، تزداد أهمية المقارنة خاصة أن البطولة قد تمثل الظهور السادس تاريخيا للنجمين في المونديال.

أرقام ميسي في 2026.. التأثير يتجاوز التسجيل

يواصل ميسي تقديم مستويات مستقرة مع ناديه في الدوري الأمريكي حيث جاءت أرقامه خلال عام 2026 حتى الآن كالتالي:

17 مباراة

14 هدفا

5 تمريرات حاسمة

19 مساهمة تهديفية

هدف واحد من ركلات الجزاء

هدفان من ركلات حرة مباشرة

هدف كل 106 دقائق

مساهمة تهديفية كل 78 دقيقة

وتعكس هذه الأرقام استمرار تأثير النجم الأرجنتيني في صناعة اللعب إذ لا يقتصر دوره على التسجيل فقط بل يمتد إلى قيادة الهجمات والربط بين الخطوط وصناعة الفرص.

أرقام رونالدو في 2026.. ماكينة تهديف لا تتوقف

في المقابل، يواصل رونالدو تألقه مع النصر بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي محافظا على فعاليته الكبيرة أمام المرمى.

وجاءت أرقامه خلال عام 2026 حتى الآن كالتالي:

22 مباراة

16 هدفًا

تمريرة حاسمة واحدة

17 مساهمة تهديفية

3 أهداف من ركلات الجزاء

هدف من ركلة حرة مباشرة

هدف كل 116 دقيقة

مساهمة تهديفية كل 109 دقائق

وتؤكد هذه الإحصائيات استمرار رونالدو كمهاجم حاسم يعتمد بصورة أكبر على إنهاء الفرص والتحرك داخل منطقة الجزاء مع مساهمة أقل نسبيًا في صناعة اللعب مقارنة بميسي.

من يتفوق قبل كأس العالم 2026؟

عند المقارنة المباشرة، تبدو الأفضلية الرقمية لميسي من ناحية التأثير الشامل، إذ يملك معدل مساهمات تهديفية أعلى في عدد مباريات أقل، إلى جانب تفوقه في صناعة الأهداف والزمن اللازم للمساهمة التهديفية.

في المقابل يظهر رونالدو أكثر استمرارية من حيث عدد المباريات والأهداف الإجمالية، ما يعكس قدرته على الحفاظ على نسق تهديفي مرتفع رغم تغير البيئة التنافسية وتقدمه في العمر.

ويبقى الفارق الأبرز بين النجمين مرتبطًا بأسلوب اللعب فميسي ما زال صانعًا للإبداع والفرص، بينما يحتفظ رونالدو بصورة المهاجم القاتل داخل المنطقة.