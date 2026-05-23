بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل

تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، أطلقت الدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي، مشروع الهوية الرقمية الموحدة (Egypt Pass) ومنصة تطبيق "هوية" المصرفي.

وهذه المنظومة تُمثل حجر الزاوية للمواطنة الرقمية، حيث تهدف إلغاء التعاملات الورقية والتعرف على المواطن وتوثيق توقيعه عن بُعد بأعلى معايير الأمان السيبراني.

ونقدم في السطور التالية، دليلًا شاملاً يستعرض معلومات عن هذه الخدمة الثورية، قائمة الخدمات، وطريقة التثبيت والتسجيل الفورية.

​معلومات ومميزات الهوية الرقمية

و​تعتمد المنظومة على تقنية التشفير المتطور والربط المباشر بقواعد البيانات الوطنية الرقمية، وتتميز بالآتي:

​بوابة دخول موحدة: حساب واحد آمن يغنيك عن إنشاء عشرات الحسابات وكلمات المرور على المنصات الحكومية المختلفة.

​تقنية الـ E-KYC: ميزة "اعرف عميلك إلكترونياً" والتي تُتيح التحقق من هوية المواطن بيومترياً (عن طريق بصمة الوجه أو الإصبع) دون الحاجة للمثول أمام موظف البنك أو الجهة الحكومية.

​التوقيع الإلكتروني: إمكانية إمضاء المعاملات والوثائق الرسمية وتوثيقها قانونياً من الهاتف.

​أبرز الخدمات المتاحة عبر المنظومة

و​تتكامل المنظومة تدريجياً لربط كافة القطاعات، وتشمل خدماتها الحالية والمستقبلية:

​القطاع المصرفي والمالي: فتح حسابات بنكية جديدة عن بُعد، تحديث البيانات الشخصية لدى البنوك، وإدارة المحافظ والتحويلات المالية.

​الخدمات التموينية: إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقات التموين، تفعيل البطاقات، والفصل الاجتماعي أو ضم أفراد الأسرة.

​التوثيق والمعاملات الرسمية: استخراج وتوثيق المحررات الرسمية، خدمات الشهر العقاري، والاطلاع على الملف الائتماني (I-Score).

​الاتصالات والمرافق: توثيق التعاقدات مع شركات المحمول ومزودي الخدمات الرقمية وسداد الفواتير والمستحقات الحكومية.

​طريقة التثبيت والتسجيل (خطوة بخطوة)

و​للبدء في تفعيل هويتك الرقمية، اتبع المراحل الأربعة الأساسية لإنشاء الحساب:

​تحميل التطبيق: قم بتحميل التطبيق الرسمي للهوية الرقمية من المتاجر المعتمدة بناءً على نظام تشغيل هاتفك.

​إدخال البيانات الأساسية: افتح التطبيق واضغط على "تسجيل جديد"، ثم قم بإدخال بيانات بطاقة الرقم القومي، "رقم المصنع" (المدون أسفل البطاقة جهة اليمين)، والاسم الأول للأم.

​ربط وتأكيد رقم الهاتف: أضف رقم هاتفك المحمول (بشرط أن يكون الخط مسجلاً باسمك برقمك القومي لدى شركة الاتصالات). وسيصلك رمز مصادقة (OTP) مكون من 6 أرقام على الهاتف، قم بإدخاله لتأكيد الملكية.

​التحقق البيومتري وكلمة المرور: سيطلب منك التطبيق التقاط صورة حية لوجهك عبر كاميرا الهاتف (التعرف على الوجه) لمطابقتها مع صورة بطاقة الرقم القومي، وفي الختام قم بتعيين كلمة مرور قوية وتأكيدها عبر بريدك الإلكتروني.

​روابط المنصة الرسمية

و​لتفادي الروابط المزيفة ومحاولات الاحتيال، يجب دائماً الاعتماد على المنافذ والروابط الرسمية المعتمدة من الدولة: