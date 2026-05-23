مواعيد مباريات اليوم السبت 23-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت 23 مايو 2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، حيث يشهد اليوم لقاءات مرتقبة يتصدرها صدام ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، إلى جانب نهائي كأس ألمانيا الذي يجمع بايرن ميونخ وشتوتجارت.

مباريات الدوري المصري

يشهد الدوري المصري عدة مواجهات مهمة تقام جميعها في الثامنة مساءً، حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي في مواجهة قوية تُذاع عبر قناة أون سبورت.

كما يواجه حرس الحدود فريق بتروجت، بينما يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع المقاولون العرب عبر قناة ماكس أون سبورت.

وفي مواجهة أخرى، يصطدم مودرن سبورت بفريق غزل المحلة عبر قناة بلس أون سبورت.

نهائي كأس ألمانيا

تتجه الأنظار في التاسعة مساءً إلى نهائي كأس ألمانيا، حيث يسعى بايرن ميونخ لحصد لقب جديد عندما يواجه شتوتجارت في مباراة منتظرة بين الفريقين.

مواجهات قوية في الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني عدة مباريات قوية تقام في العاشرة مساءً، أبرزها مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو، إضافة إلى لقاء فالنسيا ضد برشلونة.

كما يلتقي سيلتا فيجو مع إشبيلية، ويواجه إسبانيول فريق ريال سوسيداد، إلى جانب عدة مباريات أخرى ضمن الجولة الحالية من المسابقة.

مباريات الدوري الإيطالي

وفي الدوري الإيطالي، يواجه بولونيا فريق إنتر ميلان في السابعة مساءً، بينما يلتقي لاتسيو مع بيسا في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، في مواجهتين مرتقبتين لعشاق الكرة الإيطالية