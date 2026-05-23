الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

أسماء عبد الحفيظ

لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على عيد الأضحى، ومع استعداد الأسر لشراء اللحوم وتجهيز الولائم والعزومات، يزداد أيضًا الإقبال على اللحوم المصنعة مثل السجق واللانشون والبسطرمة والبرجر الجاهز، باعتبارها أطعمة سريعة وسهلة التحضير خلال زحمة العيد.

كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

فى إطار هذا حذر الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من الإفراط في تناول هذه المنتجات، مؤكدين أن اللحوم المصنعة تختلف كثيرًا عن اللحوم الطازجة، وقد ترتبط بمشكلات صحية خطيرة عند تناولها بشكل متكرر.

ما المقصود باللحوم المصنعة؟

اللحوم المصنعة هي اللحوم التي يتم حفظها أو تعديلها بطرق مختلفة مثل التدخين أو التمليح أو إضافة المواد الحافظة والنكهات الصناعية، بهدف إطالة مدة صلاحيتها وتحسين الطعم.

ومن أشهرها:

* السجق المصنع
* اللانشون
* الهوت دوج
* البرجر الجاهز
* البسطرمة
* اللحوم المعلبة

ورغم مذاقها المحبب للكبار والأطفال، فإن كثيرًا منها يحتوي على نسب مرتفعة من الدهون والأملاح والمواد الحافظة.

زيادة خطر أمراض القلب

يحذر أطباء التغذية من أن الإفراط في تناول اللحوم المصنعة قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار وزيادة ضغط الدم، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والصوديوم.

ومع كثرة العزومات خلال العيد، قد يتناول البعض كميات كبيرة دون الانتباه لتأثيرها على القلب والشرايين.

مشكلات الجهاز الهضمي

كثرة التوابل والمواد الحافظة الموجودة في بعض اللحوم المصنعة قد تسبب الحموضة والانتفاخ واضطرابات الهضم، خاصة عند تناولها مع المشروبات الغازية أو الأطعمة الدسمة.

كما قد يعاني البعض من الشعور بالخمول وثقل المعدة بعد تناولها.

زيادة خطر السمنة

تحتوي اللحوم المصنعة غالبًا على سعرات حرارية مرتفعة ودهون مخفية، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن مع قلة الحركة خلال أيام العيد.

ويؤكد متخصصون أن تناول السندوتشات الجاهزة باستمرار قد يجعل الشخص يحصل على كميات كبيرة من الدهون دون أن يشعر.

 تأثيرها على الأطفال

الأطفال من أكثر الفئات التي تفضل البرجر والهوت دوج واللانشون، لكن الإفراط فيها قد يؤثر على عاداتهم الغذائية ويقلل تناولهم للأطعمة الصحية الطبيعية.

كما أن بعض المنتجات الرخيصة قد تحتوي على إضافات صناعية بكميات مرتفعة.

هل اللحوم الطازجة أفضل؟

يرى الأطباء أن لحوم الأضحية الطازجة، عند تناولها باعتدال وطهيها بطريقة صحية، تكون أفضل غذائيًا من اللحوم المصنعة، لأنها تحتوي على بروتين وحديد وزنك بدون كميات كبيرة من المواد الحافظة.

لكن المشكلة تظهر عند الإفراط في الدهون أو طرق الطهي غير الصحية مثل القلي الزائد والحرق أثناء الشوي.

 علامات تدل على جودة اللحوم المصنعة

إذا اضطررت لشراء لحوم مصنعة خلال العيد، ينصح الخبراء بالانتباه إلى:

* تاريخ الصلاحية
* لون المنتج الطبيعي
* عدم وجود رائحة غريبة
* شراء المنتجات من أماكن موثوقة
* قراءة المكونات وتقليل المنتجات عالية الصوديوم

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في العيد

* الاعتدال في الكميات
* الإكثار من السلطة والخضروات
* شرب الماء بكثرة
* تقليل المشروبات الغازية
* تجنب الجمع بين اللحوم المصنعة والمشويات الدسمة في نفس الوجبة

بدائل صحية يمكن تحضيرها في المنزل

يمكن استغلال لحمة العيد في إعداد:

* برجر منزلي صحي
* كفتة مشوية
* حواوشي منزلي
* سندوتشات لحمة مشوية
* مكرونة باللحمة الطازجة

وهي خيارات تمنح طعمًا شهيًا مع تقليل المواد الحافظة والدهون الصناعية.

