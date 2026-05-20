كيف تختار أضحية سليمة بدون غش؟.. علامات مهمة قبل الشراء

مع اقتراب العيد، يبدأ كثير من المواطنين في البحث عن أضحية مناسبة تجمع بين السعر الجيد والحالة الصحية السليمة، لكن البعض قد يقع ضحية للغش بسبب قلة الخبرة أو التسرع أثناء الشراء.

ويؤكد أطباء بيطريون منهم الدكتور سيد سلام من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن هناك علامات واضحة تساعد على اختيار أضحية صحية وآمنة، سواء كانت من الأغنام أو الأبقار أو الماعز، مع تجنب الحيل التي يستخدمها بعض التجار لبيع أضاحي مريضة أو ضعيفة.

نشاط الأضحية وحركتها

الحيوان السليم يكون نشيطًا ويتحرك بشكل طبيعي، بينما تشير الخمول الشديد أو صعوبة الوقوف إلى وجود مشكلة صحية.

كما يُفضل مراقبة طريقة المشي والتأكد من عدم وجود عرج أو إصابات واضحة.

العين اللامعة من أهم العلامات

العين تعكس الحالة الصحية للحيوان بشكل كبير، فالأضحية السليمة تكون عيناها لامعتين وخاليتين من الاحمرار أو الإفرازات.

أما العيون الباهتة أو التي يخرج منها صديد فقد تكون علامة مرض.

فحص الأنف والتنفس

يجب التأكد من أن تنفس الأضحية طبيعي بدون صوت مرتفع أو كحة متكررة، مع ملاحظة الأنف، إذ يجب أن يكون نظيفًا دون إفرازات كثيفة.

الصوف أو الشعر الكثيف

في الأغنام والماعز، يدل الصوف النظيف والكثيف على التغذية الجيدة والحالة الصحية المستقرة، بينما قد يكون تساقط الشعر أو وجود فراغات علامة مرض أو ضعف.

التأكد من العمر المناسب

يشترط في الأضحية أن تبلغ السن الشرعي المحدد، لذلك يُفضل فحص الأسنان للتأكد من العمر.

ويقوم كثير من الجزارين أو الأطباء البيطريين بمساعدة المشترين في معرفة السن من الأسنان الأمامية.

الحذر من النفخ والغش قبل البيع

يلجأ بعض التجار إلى إطعام الحيوانات كميات كبيرة من الملح أو الماء قبل البيع لإظهارها بحجم أكبر.

ومن علامات ذلك انتفاخ البطن بشكل غير طبيعي مع ضعف الحركة أو التنفس السريع.

فحص الجسم جيدًا

يجب التأكد من خلو الجسم من الجروح أو التورمات أو الكسور، مع ملاحظة الجلد وعدم وجود بقع غريبة أو حشرات.

شراء الأضحية من مكان موثوق

يفضل الشراء من أسواق معروفة أو مزارع موثوقة، مع وجود إشراف بيطري كلما أمكن ذلك، لتقليل فرص الغش.

علامات تدل على صحة الأضحية

شهية جيدة للطعام

حركة طبيعية ونشاط واضح

عينان لامعتان

تنفس طبيعي

جسم ممتلئ بشكل متناسق

صوف أو شعر نظيف

نصائح مهمة قبل الشراء

لا تتسرع في اتخاذ القرار

قارن بين أكثر من تاجر

اصطحب شخصًا لديه خبرة إن أمكن

تجنب الشراء ليلًا في الإضاءة الضعيفة

اسأل عن عمر الأضحية وطريقة تربيتها

ويؤكد المختصون أن اختيار أضحية سليمة لا يضمن فقط صحة اللحوم وجودتها، بل يساعد أيضًا في أداء الشعيرة بشكل صحيح وآمن، بعيدًا عن الغش أو المشكلات الصحية.