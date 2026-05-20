وكيل الأزهر: نسعى لتطوير مناهجنا التعليمية لمواكبة متطلبات العصر

شارك الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، في فعاليات مؤتمر "استشراف مُستقبل مصر في التعليم"؛ تحت عنوان "عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المُستقبلية"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بالعاصمة الجديدة.

حضر المؤتمر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وناتاليا ويندر-روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية.

التكامل بين المؤسسات التعليمية

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، خلال مشاركته، أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية في بناء شخصية الطالب، بحيث تجمع بين التميز العلمي والقيم الأخلاقية، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مناهجه التعليمية بما يواكب متطلبات العصر، ويحافظ في الوقت ذاته على ثوابته الأصيلة.

وأشاد بالمؤتمر كونه منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم، حيث يهدف إلى استعراض الجهود المبذولة لإصلاح التعليم في جمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين، وبحث آفاق تطويره مستقبلًا، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وبناء الإنسان، فق أجندة طموحة تُعيد صياغة المنظومة التعليمية، بهدف تمكين الأطفال والشباب المصري، وتزويدهم بالمهارات والقيم الأساسية اللازمة من أجل استشراف مستقبل الوطن.