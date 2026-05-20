ميلوني: رفع العلاقات الإيطالية الهندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء ، إن إيطاليا والهند سترفعان مستوى علاقاتهما الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الخاصة" ، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في روما.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع مودي: "إيطاليا والهند اليوم أقرب من أي وقت مضى".

وأضافت: "لا أبالغ إن قلت إن هذا اليوم تاريخي للعلاقات بين بلدينا"، مشيرة إلى أن مودي الذي وصفته ب"الصديق" يقود الهند باستمرار منذ عام 2014، لكن هذه هي زيارته الأولى لإيطاليا.

وتعود آخر زيارة لرئيس وزراء هندي إلى إيطاليا إلى عام 2000، وفقا لوكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وقالت ميلوني "تمثل هذه الزيارة تتويجا للمسيرة التي بنيناها على مر السنين لإعادة بناء علاقاتنا، والارتقاء بها إلى أعلى مستوى على الإطلاق".