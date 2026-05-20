بتكلفة 16 مليون جنيه.. افتتاح قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الإبراهيمية

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الإبراهيمية المركزي، عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة تقديرية بلغت 6 مليون جنيه بدعم من وزارة الصحة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقد حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي ومحسن قنديل ومحمد أبو زيد نائبي رئيس مركز ومدينه الإبراهيمية.

عقب الافتتاح تفقد محافظ الشرقية قسم الاستقبال والطوارئ واستمع إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة حول أعمال التطوير التي شهدها القسم ، موضحًا أن القسم تم تجهيزه وفق أحدث المعايير الطبية لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى، بما يساهم في سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ وتحسين مستوى الرعاية الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن أعمال التطوير شملت دعم القسم بـ 6 ترولي لنقل المرضى، و5 أجهزة مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية، و5 أجهزة لقياس ضغط الدم للكبار، وعربة كراش كار كاملة التجهيزات، وجهاز صدمات كهربائية بالإضافة إلى جهاز شفط سوائل طبي، إلى جانب دعم القسم بـ ٦ أسِره طبية وأجهزة النيبولايزر والمناظير الحنجرية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

كما حرص المحافظ على تفقد عدد من أقسام المستشفى، والالتقاء بالمرضى والمترددين عليها، والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة ، موجهاً وكيل وزارة الصحة بسرعة تلبية كافة احتياجات المرضى والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى.

وقال: "إن الهدف من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية هو توفير رعاية صحية لائقة للمواطنين والتي تتصدر أولويات الجهاز التنفيذي".

وأكد المحافظ أن تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات المركزية يمثل أولوية هامة لتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والمجتمع المدني في دعم المستشفيات الحكومية وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرعاية الصحية داخل المحافظة.

وعلي هامش الافتتاح تفقد محافظ الشرقية الأعمال الجارية لإنشاء بنك دم تجميعي متكامل بتكلفة تقديرية تبلغ ١٠ مليون جنيه بدعم من المجتمع المدني للوقوف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ على أرض الواقع موجهاً وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الشركات المسند لها الأعمال ، بإزالة أي معوقات وسرعة الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وأكد أن بنك الدم يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الطبية ، لدعم أقسام الطوارئ والعمليات والرعايات الحرجة باحتياجاتها من أكياس الدم ومشتقاته بشكل آمن وسريع

واختتم المحافظ زيارته بالتأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم وتطوير القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.