طريقة عمل حواوشي السجق .. وصفة سريعة بطعم شرقي

يُعد حواوشي السجق من الأكلات المصرية السريعة التي تجمع بين الطعم الحار والمذاق الشرقي المميز، خاصة عند تحضيره بالسجق البلدي والعيش البلدي المحمص.

وكشف الشيف محمد حامد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة تحضير حواوشي السجق بخطوات بسيطة تمنحكِ نتيجة مقرمشة وحشوة غنية بالتوابل والخضار.

طريقة عمل حواوشي السجق

مقادير حواوشي السجق:

نصف كيلو سجق بلدي

2 بصلة مفرومة ناعم

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

فلفل رومي مقطع

فلفل حار حسب الرغبة

فصان ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

كزبرة جافة

رشة قرفة

رشة زنجبيل

سمنة بلدي

عيش بلدي

ميكس جبن اختياري

طريقة تحضير حشوة السجق:

ـ في وعاء عميق، يفرم السجق البلدي بالسكين فرما ناعما ثم يتم إضافة البصل والطماطم والفلفل والثوم جيداً.

ـ ثم تضاف التوابل المكونة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة والقرفة والزنجبيل للحصول على نكهة شرقية قوية.

طريقة حشو وتسوية الحواوشي:

ـ يتم فتح أرغفة العيش البلدي وحشوها بخليط السجق.

ـ يفرد الحشو داخل الرغيف بالتساوي.

ـ تدهن الأرغفة بالسمنة البلدي من الخارج.

ـ ترص في صينية أو على صاج ساخن.

ـ تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى ينضج السجق ويتحمر العيش من الجانبين.

نصائح لنجاح حواوشي السجق

ـ يفضل استخدام عيش بلدي نصف سوى للحصول على قرمشة أفضل.

ـ عدم الإكثار من الطماطم حتى لا تصبح الحشوة مليئة بالسوائل.

ـ يمكن إضافة جبنة موتزاريلا أو رومي لزيادة الطعم الغني.

ـ يقدم الحواوشي ساخناً مع الطحينة والمخلل.