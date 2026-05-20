إسرائيل تُعلن السيطرة على كل سفن أسطول الصمود العالمي .. و 430 ناشطًا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال استكمل عملية الاستيلاء على أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق من ميناء مرمريس في تركيا، والذي كان من المفترض أن يصل إلى قطاع غزة حاملاً مساعدات إنسانية.

ووفقًا للخارجية الإسرائيلية، "تم نقل جميع النشطاء البالغ عددهم 430 ناشطًا إلى سفن إسرائيلية وهم في طريقهم إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين".

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، أن اعتراض إسرائيل لسفن أسطول الصمود العالمي قرب قبرص يمثل انتهاكًا جديدًا للقانون الدولي.

وفي وقت سابق ، دعا أسطول الصمود العالمي إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بأعمال القرصنة التي تهدف إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وأكد الأسطول أن سفنًا حربية وقوات إسرائيلية اعترضت مساره أثناء توجهه إلى غزة، مُطالبًا بتوفير ممر آمن يضمن وصول مهمته الإنسانية السلمية والقانونية.