زيلينسكي: خطط لعمليات هجومية في يونيو وتعزيز استخدام المسيّرات ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده أقرت خططًا لتنفيذ عمليات عسكرية خلال شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار ما وصفه بجهود الدفاع المستمرة عن أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية المتواصلة.

وأوضح زيلينسكي، في خطاب مصوّر بثّ يوم الثلاثاء، أن شهر مايو شهد “تحولًا إيجابيًا” في ميزان العمليات الميدانية لصالح القوات الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه تلقى إحاطات مفصلة من القيادات العسكرية حول تطورات الوضع على الجبهات.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن القوات الأوكرانية أصبحت أكثر قدرة على تثبيت مواقعها الدفاعية، بالتوازي مع تنفيذها عمليات هجومية متزايدة ضد القوات الروسية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الموقف العسكري على الأرض.

وأشار زيلينسكي بشكل خاص إلى الضربات التي تنفذها أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي، واصفًا إياها بأنها “ذات أهمية كبيرة”، موضحًا أنها أثبتت فعاليتها خلال الفترة الأخيرة، مع تأكيده على ضرورة تطوير هذه القدرات باستخدام أساليب وتقنيات جديدة.

وتخوض أوكرانيا حربًا مع روسيا منذ أكثر من أربع سنوات، حيث تواصل في الوقت ذاته عمليات دفاعية وهجمات محدودة تستهدف مواقع عسكرية وبُنى تحتية داخل الأراضي الروسية، في محاولة لإضعاف القدرات اللوجستية لموسكو.

وخلال الأشهر الماضية، ركزت كييف بشكل متزايد على استهداف منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك المصافي النفطية ومحطات الضخ ومرافق التصدير، بهدف تقليص إمدادات الوقود للقوات الروسية والحد من العوائد المالية التي تعتمد عليها موسكو في تمويل عملياتها العسكرية.

وفي سياق منفصل، أشار زيلينسكي إلى تحركات دبلوماسية مرتقبة، مؤكدًا أهمية الحوار مع الحكومة المجرية الجديدة، ومشددًا على رغبة كييف في الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة رغم التوترات المرتبطة بالحرب.