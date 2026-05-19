قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي
البحرين تندد باستهداف براكة وتحذر من تهديد خطير للأمن النووي الخليجي
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد سبب تأجيل مسلسل الأستاذ
بحوث البساتين : عودة أسعار الطماطم لطبيعتها مطلع يونيو 2026
مصر تحصد شهادة التراكوما من منظمة الصحة العالمية وتحقق إنجازا صحيا تاريخيا
حدث تاريخي نادر ينتظر الكعبة أول أيام عيد الأضحى.. ماذا سيحدث؟
بسبب خريطة المغرب | الجيش الملكي يشكو صن داونز لـ الكاف
الحكومة الأمريكية توافق على إسقاط الدعاوى الضريبية ضد ترامب
اتهامات إيرانية لإسرائيل بالوقوف وراء هجوم المسيّرات على الإمارات
رئيس منتجي الخضر : تراجع الإنتاج وراء قفزة أسعار الطماطم
براءة 31 من رموز نظام القذافي في ليبيا من تهم قمع المتظاهرين بأحداث 2011
وزيرة التضامن توجه بالتدخل السريع للتعامل مع حالة طفل بلا مأوى في حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: خطط لعمليات هجومية في يونيو وتعزيز استخدام المسيّرات ضد روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده أقرت خططًا لتنفيذ عمليات عسكرية خلال شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار ما وصفه بجهود الدفاع المستمرة عن أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية المتواصلة.

وأوضح زيلينسكي، في خطاب مصوّر بثّ يوم الثلاثاء، أن شهر مايو شهد “تحولًا إيجابيًا” في ميزان العمليات الميدانية لصالح القوات الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه تلقى إحاطات مفصلة من القيادات العسكرية حول تطورات الوضع على الجبهات.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن القوات الأوكرانية أصبحت أكثر قدرة على تثبيت مواقعها الدفاعية، بالتوازي مع تنفيذها عمليات هجومية متزايدة ضد القوات الروسية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الموقف العسكري على الأرض.

وأشار زيلينسكي بشكل خاص إلى الضربات التي تنفذها أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي، واصفًا إياها بأنها “ذات أهمية كبيرة”، موضحًا أنها أثبتت فعاليتها خلال الفترة الأخيرة، مع تأكيده على ضرورة تطوير هذه القدرات باستخدام أساليب وتقنيات جديدة.

وتخوض أوكرانيا حربًا مع روسيا منذ أكثر من أربع سنوات، حيث تواصل في الوقت ذاته عمليات دفاعية وهجمات محدودة تستهدف مواقع عسكرية وبُنى تحتية داخل الأراضي الروسية، في محاولة لإضعاف القدرات اللوجستية لموسكو.

وخلال الأشهر الماضية، ركزت كييف بشكل متزايد على استهداف منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك المصافي النفطية ومحطات الضخ ومرافق التصدير، بهدف تقليص إمدادات الوقود للقوات الروسية والحد من العوائد المالية التي تعتمد عليها موسكو في تمويل عملياتها العسكرية.

وفي سياق منفصل، أشار زيلينسكي إلى تحركات دبلوماسية مرتقبة، مؤكدًا أهمية الحوار مع الحكومة المجرية الجديدة، ومشددًا على رغبة كييف في الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة رغم التوترات المرتبطة بالحرب.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا القوات الأوكرانية العمق الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية

النائب العام يستقبل النائب العام لمدينة جوانزو الصينية لبحث تعزيز التعاون القضائي

النائب العام يستقبل نظيره لمدينة جوانزو الصينية لبحث تعزيز التعاون القضائي | صور

حادث تصادم

إصابة 5 أشخاص في تصادم تريلا بسيارتين أعلى كوبري ببنها

بالصور

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. تعدل فتحة الصدر وسعر الإطلالة يثير الجدل

ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد