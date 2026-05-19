بحضور نائب محافظ الأقصر.. افتتاح البرنامج التدريبي "تشغيل وصيانة المشروعات المحلية"

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي "تشغيل وصيانة المشروعات المحلية" والذي يستمر على مدار يومين بأحد الفنادق بمدينة الأقصر، بمشاركة 51 متدرباً من العاملين بالديوان العام للمحافظة ومختلف المراكز والمدن، والذي يتناول التدريب على "الدليل المُطوّر لمنظومة الصيانة والتشغيل" والتركيز على مجالات عمل الإدارة المحلية وربطها بالخطة الاستثمارية للمحافظة.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تطوير نُظم العمل الخاصة بمجالات التنمية المحلية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلي المطورة، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة الأصول الاستثمارية ومنظومة الصيانة والتشغيل.



ويركز البرنامج التدريبي على تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تعميق إدراك المشاركين لمفهومي "تشغيل وصيانة الأصول" وفوائدهما المباشرة في تحقيق إدارة فعالة ومستدامة، مع التركيز الخاص على مشروعات الإدارة المحلية، كما سعى التدريب إلى تعريف الكوادر المشاركة بأساليب التشغيل الحديثة، وأنواع الصيانة المختلفة، والمتطلبات اللازمة لكل منهما لتفادي الأعطال وهدر الموارد.

ومن جانبه أشاد الدكتور هشام أبو زيد بالتعاون المثمر، بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي ، مؤكداً أن تدريب وتوجيه القطاعات والإدارات الحيوية بالمحافظة على آليات الصيانة والتشغيل الحديثة هو الركيزة الأساسية للحفاظ على الأصول الاستثمارية للدولة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تحت قيادة المهندس عبدالمطلب عمارة تضع ملف التدريب وبناء قدرات القيادات المحلية في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة.