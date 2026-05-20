ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

أثار الفنان محمد رمضان حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر، حيث لفت الأنظار بإطلالة فاخرة ارتدى خلالها ساعةً وسوارًا من الألماس.

وأثار هذا الظهور تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، خاصة بعد تصريحات محمد رمضان خلال اللقاء، والتي تحدث فيها عن فكرة "نمبر وان"، مؤكدًا أنه أول ممثل يتجه إلى الغناء ويحقق هذا النجاح الجماهيري.

ومن جانبها، وجّهت الناقدة الفنية ماجدة خير الله انتقادات حادة لمحمد رمضان عبر حسابها على فيسبوك، معتبرةً أن ظهوره الإعلامي يسيء أحيانًا إلى نجاحاته الفنية.

ولمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديوجراف التالي: