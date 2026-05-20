إشادة رسمية من «الخارجية» ببطولة وشجاعة مصريين بعد أن أحبطا هجومًا في إيطاليا

عقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الثلاثاء 19 مايو، لقاءً افتراضيًا بحضور القنصل العام وليد عثمان، قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو، مع المواطن المصري أسامة محمد عبد الله شلبي ونجله محمد أسامة شلبي، اللذين أظهرا شجاعة استثنائية وأسهمَا في إيقاف مرتكب حادث الدهس والطعن المروع الذي شهدته مؤخرًا مودينا شمال إيطاليا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من المواطنين الإيطاليين.

وأعرب السفير نبيل حبشي عن بالغ تقديره لما قام به المواطن المصري ونجله من موقف بطولي وإنساني، بعدما خاطرا بحياتهما للمساعدة في القبض على مرتكب الحادث، مؤكدًا أن تصرفهما يعكس القيم الأصيلة للشعب المصري وروح المسؤولية والشجاعة التي يتحلى بها أبناء مصر في الخارج.

وأشار إلى أن أبناء الجالية المصرية بالخارج يمثلون واجهة مشرفة للدولة المصرية، ويسهمون بصورة إيجابية في تعزيز صورة مصر ومكانتها الدولية، من خلال التزامهم بالقيم الإنسانية ودورهم الفاعل داخل المجتمعات التي يعيشون بها.

من جانبه، أعرب المواطن المصري عن اعتزازه بهذه اللفتة، مؤكدًا أن ما قام به هو ونجله كان واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا في المقام الأول، كما أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.