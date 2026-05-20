منتخب مصر للناشئين يصطدم بكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا بالمغرب

ضرب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا موعدًا قويًا مع منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين قطر 2026.

ونجح منتخب مصر مواليد 2009 في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف منتخب المغرب المتصدر، ليواصل الفراعنة الصغار مشوارهم القاري بعد حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

مشوار الفراعنة في دور المجموعات

وخاض منتخب مصر منافسات المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على تونس بنتيجة 2-1، ثم خسر أمام المغرب صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.

ورغم الهزيمة أمام المنتخب المغربي، تمكن الفراعنة من حسم بطاقة التأهل بفضل فارق الأهداف، ليضمن المنتخب الوطني التواجد بين أفضل 8 منتخبات في القارة.

مواجهة قوية أمام كوت ديفوار

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري، بعدما تصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الثانية عقب نهاية منافساتها، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الفراعنة في مواجهة قوية لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف في مواصلة النتائج الإيجابية، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به المنتخب خلال مباريات البطولة، إلى جانب الروح القتالية التي ساهمت في الوصول إلى هذا الدور.

وكان منتخب مصر قد دخل معسكرًا مغلقًا يوم 11 أبريل الماضي استعدادًا لخوض البطولة، تخلله خوض 6 مباريات ودية، من بينها 3 مواجهات دولية قوية أمام منتخبي الجزائر واليابان، قبل أن يختتم معسكره يوم 7 مايو الماضي، ثم السفر إلى المغرب في اليوم التالي للمشاركة في البطولة القارية.

ويطمح منتخب الناشئين إلى مواصلة المشوار بنجاح وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، بعد ضمان الظهور في كأس العالم للناشئين للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ الفراعنة