فتحي سند يُهنئ منتخب مصر للناشئين بالتأهل لكأس العالم وربع نهائي أمم أفريقيا

هنّأ الناقد الرياضي فتحي سند، منتخب مصر للناشئين بالتأهل لكأس العالم وربع نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وكتب فتحي سند عبر فيسبوك: “مبروك تأهل منتخب مصر تحت 17 عامًا لكأس العالم 2026 ولربع النهائي امم إفريقيا بعد احتـلال المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف المسجلة عن إثيوبيا”.

وحسمت أربعة منتخبات تأهلها رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في المغرب، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولتين الأولى والثانية وبعض مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتُقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على أربع مجموعات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى ضمانهم التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا.

وتفوق منتخب المغرب للناشئين على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.