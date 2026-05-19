ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. تعدل فتحة الصدر وسعر الإطلالة يثير الجدل

لفتت الفنانة ليلى علوي الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان كان السينمائي، بعدما تألقت بفستان أسود لامع بتصميم جريء جمع بين الأناقة والجرأة، بينما أثار سعر الفستان حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن أنه يصل إلى نحو 79 ألف جنيه.

تفاصيل إطلالة ليلى علوي في مهرجان كان

وظهرت ليلى علوي بفستان طويل باللون الأسود اللامع جاء بتصميم ضيق أبرز رشاقتها، وتميز بأكمام طويلة مع فتحة صدر على شكل حرف V، إلا أنها حرصت على تعديل فتحة الصدر لتبدو الإطلالة أكثر أناقة وملاءمة.

كما تميز الفستان بوجود تفاصيل مجمعة عند منطقة الخصر والبطن، وهو ما منح التصميم لمسة أنثوية جذابة، إلى جانب فتحة ساق طويلة أضافت لمسة جريئة وعصرية للإطلالة.

واعتمدت الفنانة المصرية على تسريحة شعر ويفي منسدلة على الكتفين، مع مكياج ناعم بألوان ترابية وأحمر شفاه قوي، بينما نسقت مع الفستان حقيبة صغيرة بطبعة جلد النمر ومجوهرات ماسية رقيقة.

سعر فستان ليلى علوي يثير الجدل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن سعر الفستان الذي ظهرت به ليلى علوي في مهرجان كان السينمائي يبلغ نحو 79 ألف جنيه، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصة مع الإشادة بأناقة الإطلالة وبساطة تنسيقها رغم الطابع الجريء للفستان.

تفاعل الجمهور مع الإطلالة

وحصدت صور ليلى علوي من مهرجان كان تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل، حيث أشاد الجمهور بإطلالتها الأنيقة وقدرتها على الظهور بإطلالات عصرية تناسب مختلف المناسبات الفنية العالمية.