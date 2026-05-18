ريا أبي راشد تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. شاهد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريا أبي راشد

تألقت ريا أبي راشد بإطلالة راقية في مهرجان كان السينمائي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأحمر اللافت.

تزينت ريا أبي راشد بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريا أبي راشد على الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.