الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

كريم عاطف

نظم نادي السيارات والرحلات المصري، بالتعاون مع مبادرة " تراث مصر الجديدة، أمس السبت، مهرجان للسيارات الكلاسيكية بمنصة غرناطة بمنطقة مصر الجديدة

وجاء مهرجان السيارات الكلاسيكية، ضمن احتفالات مرور 121 عاما على تأسيس الحي العريق، حيث شهد الحدث مشاركة واسعة من عشاق السيارات التاريخية والجمهور المهتم بالتراث والثقافة.

وقال منير الزاهد رئيس غرفة السيارات الكلاسيكية بالنادي، إن المهرجان أقيم احتفالا بالعيد الـ121 لإنشاء حي مصر الجديدة، مؤكدا أن الفعالية استهدفت الربط بين تاريخ الحي العريق وتاريخ السيارات الكلاسيكية التي عاصرت مراحل زمنية مهمة.

وأضاف الزاهد أن المهرجان ضم سيارات يعود تاريخها إلى عشرينيات وثلاثينيات حتى سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب طرازات كلاسيكية نادرة تم اختيارها بعناية، بما يعكس قيمة هذا التراث الفريد.

وأكد أن جميع السيارات المشاركة تم انتقاؤها وفقًا لمواصفات ومعايير الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية "FIVA"، لضمان الحفاظ على أصالتها التاريخية والفنية، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الميكانيكي والتاريخي للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد وائل عبد الجليل، نائب المدير العام للنادي ومدير عام النشاط الرياضي، أن المهرجان شهد مشاركة 35 سيارة كلاسيكية تمثل حقبًا زمنية مختلفة من ماركة رولزرويس وكاديلاك وبويك ومرسيدس وشيفروليه وغيرهم، حيث انطلقت مسيرة للسيارات من منصة غرناطة وصولًا إلى شارع بغداد بمصر الجديدة، بهدف تعريف الجمهور بتاريخ السيارات الكلاسيكية وإبراز قيمتها التراثية والفنية، إلى جانب إعادة إحياء أجواء الزمن الجميل داخل أحد أعرق أحياء القاهرة.

وأوضح عبد الجليل أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن الأدوار التي تقوم بها غرفة السيارات الكلاسيكية بالنادي، للحفاظ على التراث المرتبط بالسيارات القديمة، ونشر ثقافة الاهتمام بهذا النوع من المركبات التاريخية التي تمثل جزءًا من ذاكرة المجتمع المصري.

وأشار إلى أن التفاعل الجماهيري الكبير مع المهرجان يعكس اهتمام المواطنين بالفعاليات التراثية والثقافية، خاصة مع ظهور سيارات نادرة تعود لعقود مختلفة، جرى الحفاظ عليها بحالتها الأصلية لتظل شاهدة على تطور صناعة السيارات عبر الزمن.

