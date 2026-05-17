صناعة النواب: الدلتا الجديدة مشروع وطني يعزز فرص العمل ويدعم مستقبل الزراعة

أشاد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أن ما تضمنته من رسائل واضحة يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج والتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح نصر الله في تصريح اليوم، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المشروع يوفر نحو مليوني فرصة عمل مستدامة وليس مؤقتة يمثل نقلة نوعية في مفهوم التنمية، حيث يركز على خلق فرص عمل حقيقية مرتبطة بالإنتاج الزراعي والصناعات المكملة، وليس مجرد وظائف قصيرة الأجل.

وأضاف أن مشروع “الدلتا الجديدة” يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف إعادة تشكيل الخريطة الزراعية في مصر، من خلال إضافة مساحات زراعية جديدة تعتمد على أحدث أساليب الري وإدارة الموارد المائية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه والأراضي.

وأشار إلى أن ما عرضه الرئيس بشأن التحديات المرتبطة بتوفير المياه وإنشاء محطات الرفع وشبكات نقل المياه يعكس حجم الجهد الهندسي واللوجستي الكبير الذي تم تنفيذه، ويؤكد قدرة الدولة على تحويل التحديات الجغرافية إلى فرص تنموية واعدة.

وأكد أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروع بهذا الحجم الكبير يعكس ثقة الدولة في قدراته، ويعزز مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة، ويفتح المجال أمام شراكات إنتاجية تسهم في دعم الأمن الغذائي المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، وخطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي، وخلق اقتصاد زراعي حديث قائم على الابتكار والاستدامة.