اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اعتماد المخططات الاستراتيجية وتحديث الأحوزة العمرانية لـ 207 قرية وعزبة بـ 11 مركز.

وشملت الاعتمادات ٢١ قرية بمراكز ( أبو حماد – ديرب نجم – فاقوس- الزقازيق) و١٨٦ عزبة بمراكز (بلبيس – الحسينية – منيا القمح – كفر صقر – أبو حماد – ديرب نجم – أبو كبير ) وذلك وفقاً للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقاً للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع إتجاهات المدينة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

اضاف محافظ الشرقية ان أبرز جهود محافظة الشرقية في اعتماد وتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالنسبة للمدن تمثلت في تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن (الزقازيق – منشأة أبو عمر – بلبيس) وتم نشرها بالجريدة الرسمية وجاري تحديث المخططات الإستراتيجية لمدن (منيا القمح – ديرب نجم – الإبراهيمية) والبدء خلال عام ٢٠٢٦ في تحديث مخططات مدن (فاقوس – ههيا – أبو حماد) وجاري إعداد المخطط التفصيلي لمدينة الزقازيق وقرب الانتهاء من المخططات التفصيلية لمدن (منشأة أبو عمر – الحسينية – القنايات – صان الحجر القبلية).

اما القري فقد تم اعتماد عدد (١٥) قرية بالقرار الوزاري للقرى المستحدثة وتحديث المخططات الإستراتيجية لـ (١٤١) قرية بمختلف مراكز المحافظة، تشمل (٢) قرية بمركز الزقازيق و(٣٤) قرية بمركز ديرب نجم و(٣٤) قرية بمركز أبو حماد و(٢٠) قرية بمركز بلبيس و(١٤) قرية بمركز أولاد صقر و(٣٧) قرية بمركز فاقوس وفي انتظار صدور القرار الوزاري لاعتماد تلك القرى وبدء العمل بها وتحقيق نسبة ١٠٠% تحديث لكافة قرى مركزي (أبو حماد – أولاد صقر).

كما أنه جاري استكمال تحديث المخططات الإستراتيجية لـ (٣١٧) قرية بمراكز: (الزقازيق – ديرب نجم – منيا القمح – كفر صقر – أبو كبير – فاقوس – بلبيس – ههيا – الحسينية – مشتول السوق – الإبراهيمية) مع البدء في تحديث قرى الإبراهيمية: (٣) قرى ومشتول السوق : (١١) قرية وفاقوس : (٦) قرى وبلبيس : (٨) قرى

وبخصوص العزب والتوابع تم اعتماد الحيز العمراني لعدد (١١٥٦) عزبة خلال الفترة من عام ٢٠٢٥ وحتى ١ / ٥ / ٢٠٢٦.

ولمعرفة تفاصيل القرى والعزب والمناطق التي تم اعتمادها يمكنكم الاطلاع على التالي