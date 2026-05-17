الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن البلاد تشهد اليوم واحدة من أعلى درجات الحرارة منذ بداية العام، مع ارتفاعات تتجاوز المعدلات الطبيعية بنحو 8 إلى 9 درجات مئوية، وسط نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يزيد من الإحساس بالإجهاد الحراري ويؤثر على الرؤية الأفقية.

ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 41 درجة مئوية في الظل، بينما تتجاوز الحرارة في محافظات الصعيد 44 درجة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية شديدة السخونة ومنخفض جوي صحراوي.

رياح قوية وأتربة تضرب عدة مناطق

وأوضحت أن سرعات الرياح تتراوح بين 35 إلى 45 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، مع احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر ببعض المناطق، لا سيما غرب البلاد والقاهرة الكبرى.

استمرار الأجواء الحارة ليلًا

وأضافت أن تأثير الموجة الحارة لا يقتصر على ساعات النهار فقط، بل يمتد إلى فترات الليل، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة ما بين 24 و25 درجة، ما يجعل الأجواء مائلة للحرارة مع استمرار الإحساس بالدفء.

الأربعاء بداية الانخفاض التدريجي

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الموجة تبلغ ذروتها اليوم وغدًا، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء، خاصة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، بينما تستمر الحرارة المرتفعة نسبيًا في محافظات الصعيد.

تحذيرات هامة للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، مع ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، واستخدام أغطية الرأس، خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى الصدر والحساسية.

القيادة بحذر بسبب تراجع الرؤية

كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، بسبب الأتربة المثارة التي قد تؤدي إلى تراجع كبير في مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.


تعيش مصر خلال الساعات الحالية ذروة موجة مناخية قاسية تتطلب أعلى درجات الحذر، في ظل ارتفاع شديد للحرارة ونشاط للرياح المحملة بالرمال، ما يجعل الالتزام بالإرشادات الوقائية ضرورة أساسية لحماية الصحة العامة وتجنب مضاعفات الإجهاد الحراري.

