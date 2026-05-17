ثابت بدون تغيير.. الذهب يستقر في الصاغة بعد ساعتين من التعاملات الصباحية اليوم

يستمر استقرار سعر الذهب بالتزامن مع ساعات قلائل من بدء التداولات الصباحية اليوم الأحد 17-5-2026 في محلات الصاغة.

تحركات الذهب

وأظهر تعامل المعدن الأصفر استقرارا بعد قرابة ساعتين من بداية التداولات الصباحية دون تغيير بعد تراجع طفيف له أمس.

انخفاض طفيف

وسجل سعر الذهب تراجعا بقيم 15 جنيها في الجرام الواحد بالمقارنة بما تم تداوله أمس

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر الذهب في آخر تحديث له 6850 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7828 جنيها للشراء و 7771 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7176 جنيها للشراء و 7123 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6850 جنيها للشراء و 6800 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5871 جنيها للشراء و 5828 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 54.8 ألف جنيه للشراء و 54.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4540 دولار للشراء و 4539 دولار للبيع .