500 ألف دولار فقط.. الكاف يوجه ضربة جديدة للزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" ضربة قوية لنادي الزمالك بعد خسارة لقب الكونفدرالية بركلات الترجيح أمس أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان ينتظر الزمالك تحقيق لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية والمقدرة بنحو 4 مليون دولار لحل أزمة القيد وتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين والأندية بعد تقدم بشكوى في الفيفا.

وتبين أن المكافأة التي تصل لـ 4 مليون لبطل الكونفدرالية هي مجموع قيم جوائز التأهل من كل دور في المسابقة لتصبح القيمة الفعلية التي يحصل عليها البطل تقدر بنحو 3ملايين و500 ألف دولار.

وبعد حصد الزمالك لوصافة الكونفدرالية فإن المكافاة تصل لمليون دولار حصل على نصفهم تقريبا من خلال تأهلهم في الأدوار الماضية بالبطولة وهو ما يمثل ضربة لمخطط الأبيض لحل أزمة القيد.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.