زاد 45 قرشا.. الدولار يصعد في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار في منتصف تعاملات صباح اليوم الأحد 17-5-2026، ببعض البنوك منذ تعاملات الأسبوع الماضي.

زيادة الدولار

وارتفع سعر الدولار بعدد من البنوك الحكومية والخاصة بقيمة وصلت 45 قرشًا في المتوسط، رغم استقراراه رسميًأ داخل البنك المركزي المصري.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ سعر الدولار في آخر تحديث له في البنك المركزي 52.84 جنيه للشراء و 52.97 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.81 جنيه للشراء و 52.91 جنيه للبيع في بنك المصرف العربي الدولي.

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه 52.83 جنيه للشراء و 52.93 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.85 جنيها للشراء و 52.95 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، QNB، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.1 جنيه للشراء و 53.2 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

سعر الدولار في اغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.25 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع في بنوك " البركة، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، القاهرة، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، نكست،HSBC،ميد بنك، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه 53.35 جنيه للشراء و 53.45 جنيه للبيع في بنوك" قناة السويس، سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات".

بلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 53.32 جنيه للشراء و 53.42 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، التعمير والاسكان".