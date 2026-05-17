الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبطال ألعاب القوى المصرية تعزف سيمفونية الإنجازات في غانا

ألعاب القوى المصرية
إسلام مقلد

فرض نجوم الفراعنة لألعاب  القوي هيمنتهم على منافسات البطولة الأفريقية للكبار 2026، مؤكدين أن ألعاب القوى المصرية تعيش واحدة من أقوى فتراتها الذهبية على الإطلاق.

 خطفت بطلة مصر الواعدة  أسيل أسامة، المصنفة الأولى عالميًا تحت 20 سنة الأضواء حيث فجرت واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بعدما توجت بذهبية إفريقيا للكبار في رمي الرمح، محققة مسافة بلغت 60.97 متر.

رمية تاريخية

ولم يكن الإنجاز مجرد ميدالية ذهبية، بل رمية تاريخية صنعت خمسة أرقام قياسية دفعة واحدة، بعدما سجلت:

  • رقمًا مصريًا جديدًا للكبار
  • رقمًا مصريًا جديدًا تحت 20 سنة
  • رقمًا عربيًا جديدًا للكبار
  • رقمًا عربيًا جديدًا تحت 20 سنة
  • رقمًا أفريقيًا جديدًا تحت 20 سنة لتعم الفرحة علي جميع أفراد البعثة المصرية في غانا 

مسابقة إطاحة المطرقة

بينما انتزع البطل الأولمبي مصطفى الجمل الأضواء بعدما توج بالميدالية الذهبية في مسابقة إطاحة المطرقة، مقدمًا أداءً استثنائيًا عكس خبراته الكبيرة وشخصيته البطولية، ليواصل كتابة التاريخ بحروف من نور في سجل الرياضة المصرية.

ولم تتوقف الأفراح المصرية عند الذهب، بينما نجح البطل أحمد طارق في اقتناص الميدالية الفضية في نفس المسابقة، لتفرض مصر سيطرة كاملة على منافسات المطرقة، في مشهد أكد التفوق المصري الكبير على مستوى القارة السمراء.

سباقات السرعة والحواجز

وفي سباقات السرعة والحواجز، واصل البطل يوسف بدوي تألقه بعدما انتزع الميدالية البرونزية في سباق 110 متر حواجز، عقب سباق قوي ومثير أظهر خلاله عزيمة وإصرار أبطال مصر حتى اللحظات الأخيرة.

من جانبه أعرب العميد حاتم فوده رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، عن فخره الكبير بما حققه أبطال مصر خلال البطولة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل إعداد جيل قادر على المنافسة القارية والعالمية.

قال فوده ما تحقق في البطولة الأفريقية بغانا يؤكد أن ألعاب القوى المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الريادة القارية، وأن أبطال مصر يمتلكون شخصية البطل وروح التحدي. نحن لا نبحث فقط عن التتويج الأفريقي، بل نعمل لبناء جيل قادر على المنافسة الأولمبية والعالمية ورفع اسم مصر عاليًا في كل المحافل الدولية.”

أضافما قدمته البطلة أسيل أسامة إنجاز تاريخي بكل المقاييس، وكذلك السيطرة المصرية في مسابقة المطرقة بذهبية مصطفى الجمل وفضية أحمد طارق، إلى جانب برونزية يوسف بدوي، لنؤكد عمليا أن مصر تمتلك منظومة قوية ومواهب واعدة تستحق الدعم الكامل 

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل والتطوير للحفاظ على مكانة مصر في صدارة ألعاب القوى الأفريقية، مشددًا على أن علم مصر سيظل حاضرًا دائمًا فوق منصات التتويج بفضل عزيمة وإصرار الأبطال.

