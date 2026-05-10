16 ميدالية.. محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال بطولة الجمهورية لألعاب القوى| صور

هنأ المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أبطال الإرادة والتحدي من أبناء المحافظة، لحصولهم على 16 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية، المقامة على ملاعب نادي مدينة نصر الرياضي والملعب الفرعي لاستاد القاهرة، والتي تنظمها اللجنة البارالمبية المصرية بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر بها اللاعبون طوال منافسات البطولة، متمنيًا لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن ما حققه أبطال المحافظة يجسد نموذجًا مشرفًا للإرادة والتحدي، ويعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والأجهزة الفنية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتحرص على دعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل المحلية والدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن أبطال كفرالشيخ الفائزين بالميداليات هم اللاعبة سهيلة الصعيدي، الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين في قذف القرص ودفع الجلة، وشيرين محمد، الحاصلة على ذهبية رمي الرمح وفضية دفع الجلة سيدات، وهاجر طارق، الحاصلة على ذهبية رمي الرمح ناشئات وذهبية دفع الجلة ناشئات، وصباح محب، الحاصلة على ذهبية قذف القرص وذهبية رمي الرمح سيدات، ومحمد علاءالدين، الحاصل على ذهبيتي عدو 100 و200 متر، ورضا صالح، الحاصل على ذهبيتي قذف القرص ودفع الجلة رجال، والريان إبراهيم، الحاصل على الميدالية البرونزية في رمي الرمح، وطارق أحمد، الحاصل على الميدالية البرونزية في عدو 100 متر والميدالية الفضية في عدو 200 متر، وعبد الرحمن مجدي، الحاصل على الميدالية البرونزية في دفع الجلة رجال.