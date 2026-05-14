منذ يوم الأحد.. عبور 9 سفن محملة بالنفط والغاز مضيق هرمز

نقلت وكالة بلومبرج عن بيانات ملاحية أن 9 سفن محملة بالنفط والغاز عبرت مضيق هرمز منذ يوم الأحد وحتى الآن، مشيرة إلى أن بعض السفن الـ9 لا تزال داخل خط الحصار الأمريكي في مضيق هرمز.

ومذ قليل، تلقت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية بلاغاً عن حادث على بُعد 38 ميلًا بحريًا شمال شرقي الفجيرة.

وقالت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: “تم الاستيلاء على السفينة وهي في طريقها إلى المياه الإقليمية الإيرانية”.

وفي وقت سابق، تعرّضت ناقلة بضائع سائبة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها قبالة السواحل القطرية، على بُعد نحو 23 ميلاً بحريًا شمال شرقي العاصمة الدوحة.

وذكرت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية أن المقذوف تسبّب في اندلاع حريق محدود على متن السفينة، قبل أن تتم السيطرة عليه سريعًا دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بيئية.

وفي أعقاب الحادث، بدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة لكشف مصدر المقذوف وملابسات الواقعة.

فيما دعت السلطات السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.