وزير التعليم: نركز على تنمية المهارات وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي

قال محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي: “لمن دواعي سروري أن أشارككم فى هذه الفعالية الهامة، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة التعليم وبناء القدرات البشرية”.

وأضاف: “من خلال تكامل الجهود انطلاقا من إيمان راسخ أن الاستثمار فى الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، تبنت الوزارة رؤية تطوير ترتكز على تنمية المهارات وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي”.

وتابع: “لقد أولت الوزارة التأهيل الرقمي اهتماما كبيرا ، وبالاعتماد على كوادر الوزارة في تنفيذ البرامج التدريبية”.