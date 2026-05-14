الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبو جريشة: ميزانية الاسماعيلي تعادل راتب لاعب واحد من الأهلي والزمالك وبيراميدز

عبدالله هشام

تحدَثَ علي أبو جريشة نجم النادي الاسماعيلي السابق عن هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري المحترفين بعد الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2.

وودع الدراويش بطولة الدوري الممتاز للمرة الثانية في تاريخ الفريق ، وذلك بعدما خسر أمام وادي دجلة في الجولة العاشرة من المرحلة الفاصلة بالمجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN :الشركات الراعية ظلمت الاسماعيلي والأندية الجماهيرية باستثناء الأهلي والزمالك ، فمن غير المنطقي أن يكون عقد رعاية الدراويش بقيمة 35 مليون جنيهاً فقط ، هذا الرقم يدفعه الأهلي والزمالك وبيراميدز كراتب سنوي للاعب واحد فقط ، فكيف يكون كافياً للإنفاق على فريق الكرة بالاسماعيلي طوال الموسم ؟

وأضاف: توقعت هبوط الاسماعيلي منذ بداية الموسم الجاري ، جميع المؤشرات كانت تؤدي إلى هذا المسار ، فلم يستطع المجلس السابق برئاسة نصر أبو الحسن ، سداد مديونيات النادي وحل أزمة القيد والتعاقد مع لاعبين جدد ، ورحل بعض اللاعبين الذين انتهت عقودهم ، ولذلك تم الاستعانة باللاعبين الشباب.

وتابع: إلغاء الهبوط ليس الحل الأنسب للنادي الاسماعيلي ، فالفريق قادر على العودة من جديد إلى الدوري الممتاز ، كما أنني أرفض دمج الأندية الشعبية مع أندية المؤسسات والشركات ، لأنه بالتأكيد سيحدث اختلاف حول كيفية الإدارة وإسم النادي وسلطة اتخاذ القرارات ، لكنني أرحب بالشراكة مع حفظ حقوق الأندية الجماهيرية.

