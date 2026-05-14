أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار .. وحالة الطقس اليوم الخميس| فيديو

قدم موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5974 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6970 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7965 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55760 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.97 جنيه

سعر الشراء: 52.87 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.05 جنيه

سعر الشراء: 61.92 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.55 جنيه

سعر الشراء: 71.39 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.11 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.44 جنيه

سعر الشراء: 14.40 جنيه

حالة الطقس اليوم الخميس

حذّرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم، الخميس 14 مايو 2026، مؤكدة أن البلاد تتأثر بموجة حارة قوية تؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تسجل نحو 39 درجة مئوية، بينما ترتفع إلى 42 درجة مئوية على مناطق جنوب البلاد، مع أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

أجواء شديدة الحرارة على أغلب المحافظات

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن الطقس يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، مشيرة إلى اعتدال الأجواء ليلًا.

نشاط للرياح وأتربة مثارة

وقالت إن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق، خاصة الدلتا والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في فترات الظهيرة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

نصائح للمواطنين

وشددت منار غانم على ضرورة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

عدم ترك الأطفال داخل السيارات.

متابعة النشرات الجوية باستمرار.

وأكدت أن هذه الموجة الحارة تستوجب الحذر الشديد خلال ساعات الذروة.

















