شديد الحرارة.. الأرصاد تحذّر من طقس اليوم الخميس 14 مايو 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 14 مايو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق، حار على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشير التوقعات إلى ظهور شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يستدعي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترة.

كما من المتوقع نشاط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يزيد الإحساس بالحرارة.

كما تتوقع الهيئة تكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، والتي قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الحركة اليومية.

درجات الحرارة في أنحاء الجمهورية

في القاهرة والمحافظات الكبرى، تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 39 درجة مئوية، فيما تسجل العاصمة الإدارية الجديدة 39 درجة، و6 أكتوبر 40 درجة، وبنها 38 درجة، مع طقس حار نهارًا ومعتدل في الصباح والليل.

أما الوجه البحري والدلتا، فتتراوح درجات الحرارة بين 30 و40 درجة، حيث تسجل دمنهور 35 درجة، ووادي النطرون 40 درجة، وكفر الشيخ 34 درجة، والمنصورة 38 درجة، والزقازيق 40 درجة، ما يجعل الطقس حارًا نسبيًا على هذه المناطق.

وفي السواحل الشمالية، يكون الطقس أكثر اعتدالًا، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالإسكندرية إلى 31 درجة، والعلمين 29 درجة، ومطروح 26 درجة، بينما تسجل مدن القناة وشمال سيناء درجات حرارة مرتفعة نسبيًا، إذ تصل العظمى بالإسماعيلية إلى 40 درجة، السويس 38 درجة، والعريش 37 درجة.

جنوب سيناء يسجل درجات حرارة تتراوح بين 31 و37 درجة، حيث تكون كاترين أكثر المناطق برودة بعظمى 31 درجة، بينما شرم الشيخ تصل إلى 37 درجة، والطور 36 درجة.

أما مدن البحر الأحمر، فتشهد ارتفاعًا في الحرارة يصل إلى 38 درجة في مرسى علم و37 درجة في الغردقة، بينما حلايب تسجل 33 درجة فقط، مع طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلاً.

شمال الصعيد يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في الفيوم وبني سويف إلى 40 درجة، والمنيا 41 درجة، في حين تصل جنوب الصعيد إلى أعلى معدلاتها، حيث تسجل أسيوط 41 درجة، سوهاج 42 درجة، والأقصر 42 درجة، وأسوان والوادي الجديد 43 درجة، وأبو سمبل 42 درجة، ما يجعل الطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الصعيد.

نصائح عامة

في ظل هذه الأجواء الحارة، يُنصح المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار، ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، وشرب كميات كبيرة من المياه لتعويض السوائل المفقودة، كما يُنصح بتجنب التعرض للرياح المثيرة للأتربة التي قد تؤثر على الجهاز التنفسي.