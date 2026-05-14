مواصفات كاديلاك إسكاليد 2026 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري، العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كاديلاك اسكاليد موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاديلاك اسكاليد موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي اسكاليد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

أبعاد كاديلاك اسكاليد موديل 2026

تأتى سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5804 مم، وعرض 2167 مم، وارتفاع 1933 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3459 مم .

محرك كاديلاك اسكاليد موديل 2026

تنتج كاديلاك اسكاليد موديل 2026 قوة تصل إلي 751 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 205 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 748 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كاديلاك اسكاليد موديل 2026

تمتلك سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

ويوجد بـ سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 أيضا، نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2026

تحتوي سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

ويوجد بـ سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026، نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الابواب تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب .

سعر كاديلاك اسكاليد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 10 مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 12 مليون و 249 ألف جنيه .