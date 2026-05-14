ترامب يصف اجتماعه مع نظيره الصيني بالرائع

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعه مع نظيره الصيني، شي جين بينج، بأنه "رائع".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن ترامب كان متحفظًا على غير عادته في التعليق على سير الاجتماع، حيث اكتفى بوصف الاجتماع بأنه "رائع".

وقال ترامب للصحفيين، خلال قيامه بجولة مع نظيره الصيني في معبد السماء، "إنه مكان رائع ومذهل .. الصين جميلة".

من جانبها، أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بأن ترامب وشي تبادلا وجهات النظر حول قضايا دولية وإقليمية رئيسية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، خلال محادثاتهما الحاسمة في بكين اليوم .. كما تطرقا إلى الحرب في أوكرانيا.

ويعد هذا هو أول اجتماع بين الزعيمين منذ أن وصل ترامب إلى بكين أمس الأربعاء، وكان أخر لقاء جمع بين ترامب وشي في أكتوبر الماضي على هامش قمة دولية في كوريا الجنوبية.