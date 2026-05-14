مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا حول مبادرة المليون رخصة دولية عرضه مسئولي مسئولي صندوق تطوير التعليم.

وعرض الفيلم آراء الطلاب الذين شاركوا في كورسات المبادرة لتأهيل سوق العمل الدولي والمحلي .

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء المصري أن ترتيب مصر تقدم من المرتبة الـ 10 إلى المرتبة الثانية بعد دولة الهند في مجال التدريب .

إطلاق مبادرة المليون رخصة دولية

وأضافت خلال كلمتها في احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية أن الصندوق سجل في 8 كورسات بالتعاون مع منظمة الاسيسكو وحصلنا علي 16 كورسا بدل من 8 كورسات .

وأشارت إلى أن فرص العمل في المستقبل تركز على آل ai والأمن السيبراني والتكنولوجيا لافتا إلى ان 62 طالبا من ذوي الهمم حصلوا علي رخص دولية وحصلوا علي فرص عمل في مجالاتهم .

وأشار إلى أن الرواتب وصلت إلى 5 آلاف دولار للعمل الواحد مشيرة الي انه سيتم توزيع 200 شهادة عمل حر خلال احتفالية اليوم .