نصائح وتحذيرات قبل شراء الأضحية.. البيطريون يكشفون علامات الغش وأسس الاختيار السليم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين باختيار الأضحية المناسبة، وسط تحذيرات من الأطباء البيطريين بشأن بعض أساليب الغش المنتشرة في الأسواق.

كيف تختار أضحية العيد بالطريقة السليمة؟

أكد الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن اختيار الأضحية السليمة يعتمد على شرطين أساسيين هما السن الشرعي والحالة الصحية الظاهرية، موضحًا أن الأبقار والجاموس يجب ألا يقل عمرها عن عامين، بينما الضأن لا يقل عن 6 أشهر، والماعز عن عام، مع الاستدلال على ذلك من خلال فحص الأسنان.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم محمد جوهر وحياة مقطوف إلى ضرورة استبعاد الحيوانات التي تعاني من عيوب ظاهرة مثل العور أو العرج أو الهزال أو المرض، لافتًا إلى أن الحيوان السليم يتميز بنشاطه وقدرته على الأكل والاجترار، ونعومة صوفه في حالة الأغنام.

وأوضح أن المجازر الحكومية تفتح أبوابها مجانًا خلال أيام عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة، لتوقيع الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، ما يضمن اكتشاف الأمراض غير الظاهرة مثل الطفيليات أو اليرقان، فضلًا عن التخلص الآمن من المخلفات.

وشدد على أهمية تجنب الذبح خارج المجازر لما يمثله من خطورة صحية وبيئية، داعيًا المواطنين إلى الاستعانة بمتخصصين عند الشراء وعدم الاعتماد على البائع فقط.

كما حذر من تعبئة اللحوم فور الذبح في الأكياس، مؤكدًا ضرورة تركها لتبرد لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم حفظها بشكل جيد في الثلاجات أو المجمدات، لتفادي تعرضها للفساد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

«البيطريين» تكشف علامات غش بالأسواق

حذّرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، من بعض أساليب الغش التي قد يلجأ إليها بعض التجار عند بيع الأضاحي قبل عيد الأضحى، مؤكدة ضرورة التأكد من سلامة الحيوان قبل الشراء حفاظًا على صحة المواطنين وضمان صلاحية الأضحية.

وقالت سماح نوح، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن بعض التجار يضعون الملح في العليقة أو المياه المقدمة للحيوان، ما يؤدي إلى انتفاخ جسمه وظهوره بوزن أكبر من وزنه الحقيقي، كما يلجأ البعض إلى برد الأسنان والقرون لإخفاء العمر الحقيقي للحيوان وجعله يبدو أصغر سنًا.

وأضافت أن الغش قد يمتد أيضًا إلى الموازين، لذلك نصحت بضرورة التأكد من وزن الحيوان أكثر من مرة قبل الشراء، خاصة لمن يقوم بشراء الأضحية لأول مرة.

وأكدت ضرورة الابتعاد عن شراء الأضاحي من الباعة الجائلين، موضحة أن بعض هذه الحيوانات تتغذى على القمامة وتعرف في هذه الحالة بـ«الجلالة»، وهي غير صالحة بسبب ما قد تحمله من أمراض وطفيليات قد تؤثر على جودة اللحوم وصحة الإنسان.

وأشارت إلى أن الحيوان السليم يجب أن يكون نشيط الحركة، لامع العينين، نظيف الفتحات الطبيعية وخاليًا من الإفرازات أو الاحمرار والتورم، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من سلامة الجلد وعدم وجود جرب أو تشققات.

كما نصحت بمعرفة نوع الغذاء الذي يتناوله الحيوان، محذرة من الحيوانات التي تعتمد على الخبز الجاف أو الذرة والخميرة بشكل أساسي، لأن ذلك يزيد من نسبة الدهون مقارنة بالحيوانات التي تتغذى على الأعلاف المتوازنة.

ولفتت إلى أن الحيوانات المربوطة باستمرار تكون أكثر عرضة لتراكم الدهون وقلة جودة اللحم، مؤكدة أن الاستعانة بشخص لديه خبرة أو بطبيب بيطري أثناء شراء الأضحية خطوة مهمة لضمان الاختيار الصحيح.





