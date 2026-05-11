قبل العيد .. خطأ أثناء ذبح الأضحية يؤثر علي طعم ورائحة اللحمة

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية يالفيسبوك من بعض الأخطاء الشائعة أثناء ذبح الأضاحي، مؤكدة أن تجاهلها قد يؤدي إلى فساد اللحم والتأثير على جودته وطعمه ورائحته.



وأوضحت عبر منشور لها، أن من أهم الخطوات قبل الذبح صيام الحيوان عن الطعام لمدة 12 ساعة، مع السماح له بشرب كميات كبيرة من المياه، مشيرة إلى أن ذلك يساعد في تقليل نشاط البكتيريا داخل الجهاز الهضمي، ويسهل تنظيف الذبيحة، كما يساهم في سرعة خروج الدم بشكل كامل وتحسين جودة اللحم.



وأضافت أن استخدام أداة ذبح حادة أمر ضروري لتقليل الألم وعدم تعذيب الحيوان، مستشهدة بالحديث الشريف: “إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة”.



وأكدت سماح نوح أهمية عدم فصل الرأس بالكامل أثناء الذبح وترك الحبل الشوكي متصلا، موضحة أن ذلك يساعد الجسم على استكمال عملية النزف بصورة أفضل، ما ينعكس على سلامة اللحم وجودته.

كما شددت على ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح ودفنها بعيدا عن المناطق السكنية، للحد من التلوث البيئي ومنع انتشار العدوى.