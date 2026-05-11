تحذير للمصريين.. تناول الطعمية يوميا يصيبك بهذا المرض

يعشق الكثير تناول الطعمية علي الفطار ولكن حذر الكثير من الاطباء تناول الطعمية علي الفطار .

وأكد اخصائي التغذية ماهر عبد المنعم أن تناول الطعمية قد تكون من الأسباب المرتبطة بارتفاع الكوليسترول والإصابة بالكبد الدهني لدى بعض الأشخاص، ليس بسبب مكوناتها الأساسية، ولكن بسبب طريقة تحضيرها.

وأوضح أن مكونات الطعمية نفسها مثل الفول والخضروات تعد من الأطعمة الصحية والغنية بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة، إلا أن المشكلة تكمن في القلي المتكرر واستخدام زيوت غير صحية أو إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة، ما يزيد من نسبة الدهون الضارة والسعرات الحرارية.

وأشار إلى أن تناول الطعمية المقلية بشكل يومي، خاصة على وجبة الإفطار، قد يؤثر مع الوقت على صحة القلب والكبد، وينصح بالاتجاه إلى بدائل صحية مثل الطعمية المخبوزة أو تقليل الكميات وتغيير نوع الزيت المستخدم.

وأكد أن الاستغناء عن الطعمية المقلية لفترة، أو تقليل تناولها، قد يساعد على تحسين النشاط وتقليل الدهون، خاصة عند اتباع نظام غذائي متوازن.