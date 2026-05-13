ارتفاع جديد في الحرارة ورمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة

يهتم المواطن بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة بعد تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة سجلت فيها القاهرة 40 درجة مئوية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء 13 مايو 2026، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



حالة الطقس اليوم في مصر



كما أشارت الهيئة إلى أن جنوب البلاد سيشهد طقساً شديد الحرارة نهاراً، بينما تعود الأجواء لتصبح معتدلة ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً خلال الفترة من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



كما تشهد مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، خلال الطقس اليوم، نشاطاً للرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس اليوم يشهد وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

سجلت خريطة درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تباين في مختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة، والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة، والصغرى 20 درجة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع استمرار متابعة التحديثات والخرائط الجوية الصادرة عن الهيئة.

انخفاض طفيف في الحرارة

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شهدت القاهرة هذا الأسبوع ذروة الموجة الحارة، حيث سجلت درجات الحرارة نحو 40 درجة مئوية، بينما وصلت في جنوب البلاد إلى 42 درجة مئوية.

وأضافت شاكر- لـ "صدى البلد"، أن من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لتسجل القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية، بانخفاض يقارب 5 درجات مقارنة بدرجات حرارة اليوم، إلا أن الحرارة ستعاود الارتفاع مجددا يوم الخميس، لتقترب من 39 درجة مئوية، في أجواء شديدة الشبه بما نشهده اليوم على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "شهدت بعض المناطق اليوم نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بينما يتوقع اليوم استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة ولكن دون أتربة أو رمال مثارة، ما يسهم في تحسن نسبي بالأحوال الجوية مقارنة بأمس، كذلك تستمر فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر".

رمال واتربة

وأشارت شاكر، إلى أن من المنتظر أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة المثارة، وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع القادم، دون مؤشرات على عودة الأجواء الباردة أو الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بالفعل في موجة ارتفاع في درجات الحرارة في تلك الأيام، ودرجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية، خلال هذا الأسبوع.

وأضاف شاهين- لـ "صدى البلد"، أن من المتوقع استمرار هذه الارتفاعات حتى منتصف الأسبوع القادم، وتكون ارتفاعات درجات الحرارة متفاوتة بين 36 إلى 40 درجة مئوية، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وتتراوح درجات من 40 الي 44 درجة مئوية في جنوب البلاد.