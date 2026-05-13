الأرصاد تحذّر من شبورة كثيفة صباحًا.. وتأثير متوقع على الطرق والمحاور الرئيسية

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 13 مايو، مؤكدة أنها تعد الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا على حالة الطقس وحركة السير في عدد من المحافظات.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الشبورة تبدأ من نحو الرابعة فجرًا وتستمر حتى الثامنة صباحًا تقريبًا، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بالمناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة في تلك المناطق 

وأشارت التوقعات إلى أن أكثر المناطق تأثرًا تشمل الطرق الزراعية في محافظات الوجه البحري، إلى جانب المحاور المؤدية إلى القاهرة الكبرى، خصوصًا القادمة من القليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والبحيرة والدقهلية، بالإضافة إلى بعض الطرق المؤدية للإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

ومن أبرز الطرق المتوقع تأثرها بالشبورة:


    •    الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية.
    •    الطريق الدائري ومحاور القاهرة الكبرى.
    •    طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.
    •    طريق السويس.
    •    طرق شبين الكوم وطنطا والزقازيق وبنها.
    •    الطرق المؤدية إلى الفيوم وبني سويف والمنيا.
    •    الطرق القريبة من الترع والمسطحات المائية.

وأكدت الهيئة أن الشبورة قد تصل إلى حد الكثافة في بعض المناطق، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء حركة الرياح خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يتطلب مزيدًا من الحذر أثناء القيادة.

وقدمت الأرصاد مجموعة من الإرشادات لقائدي السيارات، من بينها:
    •    الالتزام بالسرعات الآمنة.
    •    ترك مسافات كافية بين المركبات.
    •    استخدام الكشافات الأمامية الخافتة.
    •    تجنب التوقف المفاجئ على الطرق السريعة.
    •    متابعة تحديثات الطقس قبل السفر.

كما نصحت المواطنين بتأجيل الرحلات المبكرة لمسافات طويلة لحين تحسن مستوى الرؤية، خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية.

وفي السياق نفسه، تستمر الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 و38 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد ما بين 41 و43 درجة، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي خلال فصل الربيع، نظرًا للتغيرات السريعة في الأحوال الجوية وظهور ظواهر مؤثرة مثل الشبورة المائية والرياح المحملة بالرمال والأتربة

فرح شعبان في تركيا
نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ
طريقة عمل عصير العنب بالليمون
كيف تتكون حصوات الكلى؟
