الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني: كلمة الرئيس في قمة نيروبي عكست قيادة مصر لصوت التنمية والاستقرار في أفريقيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة أفريقيا–أوروبا المنعقدة في كينيا، عكست رؤية مصرية شاملة تجاه مستقبل القارة الأفريقية، تقوم على تعزيز التنمية، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وبناء شراكات دولية متوازنة تحفظ حقوق الشعوب الأفريقية وتدعم استقرارها.

أولويات القارة الأفريقية

وقال يوسف، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في التعبير بوضوح عن أولويات القارة الأفريقية في هذه المرحلة الدقيقة التي يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية وسياسية متلاحقة، مؤكدًا أن مصر تتحرك بثبات من أجل الدفاع عن مصالح الدول الأفريقية وحقها في التنمية والحصول على التمويل والتكنولوجيا وفرص الاستثمار العادل.

ولفت أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل مهمة للمجتمع الدولي، أبرزها ضرورة تغيير النظرة التقليدية تجاه أفريقيا، باعتبارها قارة تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية ضخمة تؤهلها لتكون شريكًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي، وليس مجرد طرف متلقٍ للمساعدات، مشيرًا إلى أن مصر تدعم بقوة أي توجه دولي يقوم على الشراكة الحقيقية والتنمية المستدامة.

التحديات التي تواجه الدول الأفريقية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حرص خلال القمة على تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، خاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات الديون، وتأثيرات التغيرات المناخية، وأزمات الغذاء والطاقة، مؤكدًا أن القارة تحتاج إلى دعم فعلي من المؤسسات الدولية والدول الكبرى، وليس فقط بيانات سياسية أو وعود غير قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار، وهو ما منحها مكانة كبيرة داخل أفريقيا وعلى الساحة الدولية، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية نجحت في تعزيز العلاقات مع مختلف القوى الدولية بما يخدم المصالح الوطنية والأفريقية في آن واحد.

وأكد أن حديث الرئيس السيسي عن أهمية الاستثمار في البنية التحتية والطاقة النظيفة والتحول الرقمي داخل القارة، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد أفريقي قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن مصر كانت دائمًا من أوائل الدول الداعمة للتكامل الأفريقي وتعزيز التعاون بين دول القارة في مختلف المجالات.

كما أشاد عضو مجلس النواب بتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات وتحسين حياة المواطنين في الدول الأفريقية.

واكد النائب محمد فاروق يوسف على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمم الدولية الكبرى تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر، وتؤكد أن القاهرة أصبحت لاعبًا رئيسيًا في صياغة الرؤى والحلول المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بمستقبل القارة الأفريقية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية والسلام.

