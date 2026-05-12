برلماني : تصريحات الرئيس بقمة إفريقيا أكدت رؤية مصر لتحقيق التنمية العادلة بالقارة

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال قمة إفريقيا - فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي، حملت رسائل مهمة تعكس حرص مصر على الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية، وفي مقدمتها إصلاح النظام المالي العالمي وتحقيق العدالة في التمويل والتنمية.

الأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد

وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم ، أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الدول النامية والإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد، مشيدًا بتأكيد الرئيس أن "لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية"، باعتبارها رؤية واقعية تعبر عن طبيعة المرحلة الراهنة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي طرح خلال القمة حلولا عملية لمعالجة أزمة التمويل والتنمية، من بينها التوسع في مبادلة الديون بمشروعات تنموية، وإصدار السندات الخضراء، وتطوير سياسات مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في تخفيف أعباء الديون عن الدول الإفريقية ويمنحها فرصة حقيقية للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف أبو النصر أن كلمة الرئيس أكدت كذلك نجاح الدولة المصرية في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية، إلى جانب استمرار تطوير البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار، بما يدعم مكانة مصر كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية ومركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

وشدد النائب محمد أبو النصر على أن المشاركة المصرية الفاعلة في القمم الدولية تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به مصر إقليميًا ودوليًا، وقدرتها على التعبير عن تطلعات الشعوب الإفريقية والدفاع عن حقها في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العادل.