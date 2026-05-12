ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بمطروح

كشفت أجهزة الدخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بمطروح .

بالفحص أمكن تحديد مالك المحل (مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 9 الجارى قام بغلق المحل الخاص به ومغادرته لشراء بعض المستلزمات وعقب عودته إكتشف سرقة مبلغ مالى، وعدم تحريره محضر بالواقعة وإكتفائه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الإجتماعى الذى يوثق قيام الشخصين الظاهرين به بالسرقة ليتسنى ضبطهما .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان– مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .