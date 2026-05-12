الداخلية تكشف تفاصيل واقعة التشهير بربة منزل بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام طليقها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الإجتماعى لمنعها من رؤية نجلتهما والإستيلاء على متعلقاتها بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بالإسكندرية) وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها (يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بالتشهير بها ومنعها من رؤية نجلتهما.



تم ضبط المذكور وبمواجهته أيد ما سبق لوجود خلافات أسرية بينهما أدت لإنفصالهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.