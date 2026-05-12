الإمارات تدرج 16 شخصاً و5 مؤسسات لبنانية ضمن قوائم الإرهاب

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 16 فرداً و5 كيانات لبنانية على قائمة الإرهاب المحلية، بسبب ارتباطهم بـحزب الله، وذلك بموجب القرار رقم (63) لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

وأكدت الإمارات أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب، عبر تنسيق العمل المشترك إقليمياً ودولياً لاستهداف الشبكات المرتبطة بتمويل الأنشطة الإرهابية وتعطيل مصادر دعمها المباشرة وغير المباشرة.

وبحسب القرار، تلتزم الجهات الرقابية والمالية بحصر أي علاقات أو تعاملات مالية وتجارية تربط الأفراد والكيانات المدرجة بأي جهات داخل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأصول خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، وفق القوانين المعمول بها في الإمارات.

وشددت الإمارات على أن هذه الخطوة تعكس موقفها الثابت في مواجهة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، ومنع تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أوضحت أن جهودها في مكافحة الإرهاب تشمل إجراءات أمنية وفكرية متكاملة، إلى جانب مراقبة التحويلات والقنوات المالية المشبوهة وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، بهدف الحد من انتشار التطرف والقضاء على التمويل العابر للحدود.

وضمت القائمة 16 شخصاً من الجنسية اللبنانية، إضافة إلى خمس مؤسسات ومكاتب وشركات مقرها في لبنان.