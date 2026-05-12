الإمارات: تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى الكويت مخطط إرهابي

أدان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الثلاثاء/ - عن تضامن الإمارات مع دولة الكويت وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.

وأكد دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي.

وشدد على رفض الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.

وأكد أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج العربي، مجددًا دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية.