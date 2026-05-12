الإشراف العام
أخبار البلد

الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي

ياسمين بدوي

عبر أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي  عبر جروب حوار مجتمعي تربوي  ، عن غضبهم الشديد من مشاكل امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

قالت هايدي ابراهيم : " النهاردة فى امتحان البرمجة أولى ثانوي اللجنة كلها محدش عارف حاجة و المدرسين سابوهم و مشيوا ، وأضافت قائلة : الماده ملهاش مدرسين و الطلبة بيدوا لبعضهم الباسوورد و بيحلوا لبعض

أما فاتن أحمد فقالت : ما زالت مشاكل  الامتحان مفتحش ، وفصل في نص الامتحان 
 ومفيش نت و بعدين ؟ 

متخصصون يؤكدون صحة الشكاوي

وأكد مايكل فوزي مسئول التطوير التكنولوجي بإحدى الإدارات التعليمية ، أن أبرز شكاوى امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي ، تتمثل في عدم قدرة بعض الطلاب من الدخول على امتحان البرمجة ، ومشاكل في فتح الأسئلة ، حيث فوجئ بعض الطلاب بالخروج من المنصة في منتصف الوقت دون السماح بالدخول مرة أخرى ، إلى جانب شكاوى البعض من الدخول على الامتحان  بلغة مختلفه غير العربية والانجليزية واليابانية ، وعدم استقرار الشبكة

كما قالت ايمان أحمد :  انا مدرسة لمادة البرمجة ، المنصة فعلا غير جاهزة تقنيا لتحمل دخول جميع المدارس فى نفس الوقت بالمحافظة ، دة غير ان الترم الاول تم اعادة الامتحان للطلبة ٤ مرات ويوجد ايضا طالبات لم يجتازوا الترم الاول ، وحاليا مرعوبين من الاعادة والرسوب في المادة….  ارجو توصيل  صوتنا كمعلمين وطلاب واولياء امور ، حيث نشكو من عدم دخول الطلبة للامتحان تسبب في نوع من القلق في مادة غير مضافة للمجموع ، وهما داخلين على اسبوع امتحانات المواد الاساسية

هل ردت وزارة التربية والتعليم  ؟

حتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي رد رسمي على الشكاوى المتداولة بشأن امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي 00000000

جدير بالذكر ان المدارس الثانوية ، كانت قد نبهت على طلاب الصف الأول الثانوي ، بأنه استعدادا لآداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي ، لابد من التاكد من جاهزية التابلت ( مشحون كهرباء + انترنت ) ، و إغلاق جميع المتصفحات على التابلت و التاريخ - الوقت ، مشددة على أنه يفضل استخدام شريحة التابلت بدل من الواى فاى .

وأوضحت المدارس الثانوية أن امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي ، يتم عقده  على منصة كيريو  ، ويكون عبارة عن ٢٥ سؤالا ، مشيرةً إلى ضرورة أن يتأكد الطالب من تسليم الإجابات إلى جانب التأكد من اللغة قبل بداية الاختبار .

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية يدرسون هذا العام لأول مرة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة يابانية، وبمناهج مطابقة لما يدرسه الطلاب في اليابان، عبر أجهزة التابلت المدرسية التي يتسلمها الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الطلاب يؤدون اختبارًا دوليًا يُعرف باسم “TOFAS”، والذي خاضه أكثر من 12 مليون طالب في اليابان، موضحًا أن نحو 600 ألف طالب من إجمالي 830 ألف طالب بالصف الأول الثانوي اجتازوا امتحان الفصل الدراسي الأول بنجاح، فيما تستمر حاليًا اختبارات الفصل الدراسي الثاني على مستوى الجمهورية، مضيفا أن البرنامج معتمد من جامعة هيروشيما اليابانية، وهي إحدى الجامعات المرموقة في مجال التعليم، ويحصل الطالب الذي يجتاز الاختبار على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما تؤكد امتلاكه مهارات أساسية في البرمجة وعلوم الحاسب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن دراسة البرمجة لا تقتصر فقط على تعلم كتابة الأكواد، وإنما تسهم أيضًا في تنمية مهارات التفكير المنطقي لدى الطلاب، بما يساعد الطلاب على تنظيم الأفكار وتحليل المشكلات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بصورة أكثر كفاءة، وهي مهارات أصبحت ضرورية لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

