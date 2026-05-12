8 مطالب لأهالي الطلاب المغتربين بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

ابناؤنا في الخارج
ابناؤنا في الخارج
ياسمين بدوي

أصدر أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج ، بيانا ناشدوا خلاله وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمطالب عاجلة بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026، شملت ما يلي:

  •  نرجو ان يكون اختبار الترم الثانى مثل آلية اختبار الترم الاول تماماً بنفس الطريقة لكل الصفوف
  • إذا لزم الأمر وأصبح ضرورة أن يكون اختياريا للطالب ان يختبر عن طريق المنصة اونلاين او يختبر مثل طريقة الترم الاول وهذا معهود من سيادتكم طول السنوات الماضية.. وجود بدائل.
  • نرجو عند تطبيق منصة جديدة للاختبار يتم الاعلان عنها فى اشتراطات التقديم للعام الدراسى من اوله وشرح كيفية الاختبار والتجهيزات اللازمة للاختبار لكل طالب ومراعاة وجود اكثر من طالب بالاسرة الواحدة.
  •  نرجو قبل تطبيق أى منصة عمل تدريبات كافية مباشرة بين الوزارة وبين الطالب، تواصل مباشر بأى طريقة ، فصول افتراضية مثلا والتجربة فى اختبارات شهرية مثلا طوال العام الدراسى كتدريب وبعدها اختبار ترم مصيرى لنتيجة عام دراسي.
  •  نرجو تواصل وتواجد دعم فني مع الطلاب للرد والحل الفورى لأى مشكلة.
  •  نرجو وجود اشراف على الدعم للتأكد من الرد وحل المشاكل.
  •  نرجو عند اختيار أى طريقة للاختبار أن تكون متاحة طوال اليوم لدخول الطالب بالوقت المناسب له وبدأ العد وحساب الوقت من بداية الاختبار نظراً لأن الهدف الاول للغربة هو عمل الاب والأم ويلزم تواجد احدهم اثناء الاختبار لحل أى مشكلة تحدث للنت او الاجهزة.
  • بالنسبة للعائد من الخارج إلى مصر ، نرجو عمل لجنة بكل مدرسة لأداء الترم الثانى بصورة جواز سفر الطالب وختم دخوله مصر وبعد الاختبار يكمل الاجراءات، يسروها على أولادنا.

 

جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني 

وبحسب جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني المعلنة رسميا الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فمن المقرر أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني من يوم 16 مايو 2026.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غلق الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب أبناؤنا فى الخارج 2026 لجميع الصفوف الدراسية، الأحد الموافق 3 مايو 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار غلق الموقع يأتي للإستعداد لإعلان أرقام جلوس لطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، وجداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني (٢٠٢٦/٢٠٢٥) .

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالسادة أولياء الأور ، بضرورة متابعة موقع المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج.

